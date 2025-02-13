Украина может не рассчитывать на российские территории - политолог Давидян

Сейчас Украина ни на что не может рассчитывать с высокой долей вероятности. Однако если украинскому президенту Владимиру Зеленскому удастся по-настоящему заинтересовать американского лидера Дональда Трампа, баланс сил может перекоситься в сторону Киева. Об этом РИАМО сообщила политолог, член экспертного клуба «Дигория» Ирина Давидян.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил Зеленскому, что не стоит рассчитывать на возвращение территорий, занятых Россией.

Учитывая отношение Трампа к собственным советникам, нельзя сказать, что кто-либо из его команды будет играть решающую роль в его переговорах с Россией. Американский президент реализует стратегию «имперского президентства», согласно которой, последнее слово в вынесении любого решения всегда будет за ним.

«В контексте же переговоров Трампа и Зеленского обращает на себя внимание интересный нюанс: президент США посоветовал Зеленскому не ожидать возвращения в состав Украины наших исторических регионов. В этом плане вопрос состоит в том, сможет ли Киев продолжать ведение боевых действий при сокращении всех видов поддержки со стороны Вашингтона», - сказала политолог.

Если помощь США не будет жизненно необходимой, то Украина сможет пытаться продолжить ведение военных действий ради достижения своих первоначальных целей, которыми на самом деле являются не захват Новороссии и Донбасса, а сохранение у власти Зеленского. Ведь если страны-члены НАТО в Европе увеличат финансирование НАТО до 5% от ВВП, как того требовал Трамп, Украина сможет воевать на европейские деньги. Во всяком случае, Европа свои намерения дальше финансировать ВСУ подтвердила.

«Также Европа и Зеленский могут получить американские средства, если заинтересуют Трампа выгодной сделкой. Например, Зеленский уже заявил, что американцы получат украинские залежи редкоземельных металлов, которые на самом деле расположены в русском Донбассе. По сути, Зеленский пытается связать в голове Трампа захват Донбасса с личной выгодой», - добавила Давидян.