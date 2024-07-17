Украина готовит план по срыву переговоров с Россией

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Parisien: Зеленский подталкивает Москву к отказу от переговоров

Владимир Зеленский своими действиями подталкивает Москву к отказу от переговоров, пишет РИА Новости со ссылкой на Parisien.

Ранее Зеленский заявил, что Москва должна принять участие во второй конференции по урегулированию украинского конфликта

«Озвученное украинским президентом приглашение „призвано продемонстрировать, что он идет навстречу русским. В случае отказа контрпродуктивной будет признана позиция Москвы, а не Киева“, — сказал изданию эксперт Эммануэль Дюпюи.

Другой собеседник Parisien Филипп Миго отметил, что Киев будет менять план переговоров с Москвой из-за положения дел на фронтах.