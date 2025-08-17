Уиткофф заявил, что Россия пошла на территориальные уступки по 5 регионам

Как рассказал спецпосланник президента США Стив Уиткофф, РФ пошла на территориальные уступки по поводу пяти украинских регионов. Но конкретные их названия он не привел, сообщает РБК .

Он уточнил, что Штаты планируют обсудить вопрос обмена территориями между РФ и Украиной 18 августа на встрече американского лидера Дональда Трампа с украинским главой Владимиром Зеленским.

«Надеюсь, мы добьемся некоторой ясности по этому вопросу, и, надеюсь, это все завершится мирной сделкой очень скоро», — подчеркнул Уиткофф в эфире CNN.

Ранее Трамп заявил, что примет Зеленского тет-а-тет, без европейских лидеров. Встреча начнется с личной беседы, а только потом к ним присоединятся представители ЕС.