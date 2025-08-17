Уиткофф заявил, что Россия пошла на территориальные уступки по 5 регионам
Как рассказал спецпосланник президента США Стив Уиткофф, РФ пошла на территориальные уступки по поводу пяти украинских регионов. Но конкретные их названия он не привел, сообщает РБК.
Он уточнил, что Штаты планируют обсудить вопрос обмена территориями между РФ и Украиной 18 августа на встрече американского лидера Дональда Трампа с украинским главой Владимиром Зеленским.
«Надеюсь, мы добьемся некоторой ясности по этому вопросу, и, надеюсь, это все завершится мирной сделкой очень скоро», — подчеркнул Уиткофф в эфире CNN.
Ранее Трамп заявил, что примет Зеленского тет-а-тет, без европейских лидеров. Встреча начнется с личной беседы, а только потом к ним присоединятся представители ЕС.