Уиткофф: США не обсуждают с РФ возможность прекращения огня в Курской области

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что Штаты не ставят перед РФ вопрос о возможности прекращения огня на территории Курской области при обсуждении идей о перемирии на Украине, сообщает ТАСС .

«У этих двух стран граница протяженностью 2 тыс. км. И они стреляют друг в друга через эту границу длиной 2 тыс. миль. Речь идет об очень, очень сложном прекращении огня», — сказал Уиткофф в эфире телеканала CBS News.

Он добавил, что сейчас стороны обсуждают отправку техкоманд на будущие переговоры по данному вопросу.

Как напомнил спецпосланник, недавно состоялись переговоры в Саудовской Аравии. Он подчеркнул, что воспринимает прошедшее мероприятие как многообещающее. По мнению Уиткоффа, это очень хорошие тенденции.

Ранее он отметил, что Трамп может созвониться с Путиным на следующей неделе.