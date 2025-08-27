Уиткофф: США не исключают саммита Путина и Зеленского в ближайшее время

Соединенные Штаты допускают, что встреча президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского может состояться в двухстороннем формате в ближайшее время. При этом на саммите может появиться и глава США Дональд Трамп, сообщает ТАСС со ссылкой на интервью спецпосланника американского президента по миротворческим миссиям Стивена Уиткоффа для телеканала Fox News.

Путину и Зеленскому может понадобиться американский президент за столом переговоров. Трамп, по мнению Уиткоффа, поможет «довести сделку до конца».

Президент США 25 августа сказал, что сроки возможной встречи Путина и Зеленского зависят от них двоих. Он добавил, что «для танго нужны двое».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ признает Зеленского фактическим лидером киевского режима и готова организовать с ним встречу в этом формате. Но, согласно конституции, он нелегитимен.