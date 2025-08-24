РФ признает Владимира Зеленского де-факто главой киевского режима и готова провести с ним встречу в этом качестве. Однако по конституции он нелегитимен, рассказал в интервью NBC министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает ТАСС .

В плане гарантий безопасности для Украины, западные страны должны учитывать основные интересы РФ.

Ранее Лавров заявил, что на Западе ищут повод не допустить встречи президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского. При этом лидеры ЕС хотят, чтобы вина за это лежала не на них и не на главе киевского режима.

Министр иностранных дел России добавил, что подобные шаги — попытки нарушить заложенный главами РФ и Соединенных Штатов на американской Аляске процесс урегулирования конфликта. Глава МИД РФ надеется, что их удастся сорвать.