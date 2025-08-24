Западные страны пытаются не допустить переговоров по Украине

Лавров допустил, что Макрону неудобно после оскорбительных заявлений о России

Репортер Павел Зарубин спросил у главы МИД РФ Сергея Лаврова, с какой целью лидеры стран Запада, которые недавно говорили, что не собираются вести переговоры с Россией, теперь угрожают — если они не состоятся или закончатся неудовлетворительно, то будут введены санкции против России. Дипломат подчеркнул, что за границей просто ищут повод не допустить такого саммита, видео публикует в своем Telegram-канале журналист.

При этом западные страны хотят, чтобы вина за это лежала не на них и президенте Украины Владимиром Зеленском. Он, в свою очередь, «артачится», выдвигает различные условия, просит встречи с главой РФ Владимиром Путиным, отметил Лавров.

По словам дипломата, что такие шаги — попытка нарушить заложенный президентами России и США процесс.

«Надеемся, что эти попытки будут сорваны», — добавил Лавров.

Зарубин напомнил, что президент Франции Эммануэль Макрон назвал россиян людоедами и хищниками. Глава МИД РФ отказался комментировать эти заявления.

«Надеюсь, что ему самому по ночам бывает неудобно», — подчеркнул Лавров.

Также репортер попросил министра иностранных дел России прокомментировать заявление Зеленского о том, что в соответствии с возможными мирными договоренностями останется только украинский язык, а русский государственным не станет. Лавров подчеркнул, что от Украины просят только лишь отменить запрет русского языка и канонической УПЦ.