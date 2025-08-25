Трамп: сроки возможной встречи Путина и Зеленского зависят от них самих
Фото - © скриншот
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что сроки возможной встречи российского лидера Владимира Путина с главой Украины Владимиром Зеленским зависят от них самих, сообщает ТАСС.
«Это зависит от них. Для танго нужны двое», — отметил Трамп на соответствующий вопрос журналистов на встрече с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Меном в Белом доме.
Американский лидер добавил, что Путину и Зеленскому следует провести двустороннюю встречу и обсудить мирное урегулирование конфликта перед трехсторонней встрече с Трампом.
Ранее Дональд Трамп заявил, что США больше не будут «тратить деньги» на Украину. При этом он отметил, что детали гарантий безопасности для Киева пока не обсуждались.