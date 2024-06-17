Уильям Блэр: Канада не может разместить на Украине своих военных инструкторов
Канада не готова отправлять на Украину инструкторов из-за ситуации на местах
Министр национальной обороны Канады Уильям Блэр заявил, что его страна не готова отправлять на Украину военных инструкторов, пишет ТАСС.
По словам Блэр, власти Канады не готовы отправлять для помощи Киеву своих военных инструкторов из-за сложившейся на местах ситуации.
Ранее стало известно, что на подконтрольное Киеву части Херсонской области в результате взрыва повредился газопровод. При этом точное название объекта не уточняется.
Позднее на украинской части Херсонской области снова прогремели взрывы. На данный момент подробная информация уточняется.