Уильям Блэр: Канада не может разместить на Украине своих военных инструкторов

Канада не готова отправлять на Украину инструкторов из-за ситуации на местах

Министр национальной обороны Канады Уильям Блэр заявил, что его страна не готова отправлять на Украину военных инструкторов, пишет ТАСС .

По словам Блэр, власти Канады не готовы отправлять для помощи Киеву своих военных инструкторов из-за сложившейся на местах ситуации.

Ранее стало известно, что на подконтрольное Киеву части Херсонской области в результате взрыва повредился газопровод. При этом точное название объекта не уточняется.

Позднее на украинской части Херсонской области снова прогремели взрывы. На данный момент подробная информация уточняется.