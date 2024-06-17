Взрыв повредил газопровод в подконтрольной Украине части Херсонской области
Глава Херсонской ОВА заявил о повреждении объекта критической инфраструктуры
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Взрыв газопровода произошел на подконтрольной киевскому режиму территории Херсонской области, сообщает газета «Известия».
О случившемся рассказал глава действующей в этой части региона Херсонской ОВА Александр Прокудин.
По его словам, на данной территории прогремела серия взрывов, из-за которых повреждения получили газопровод и объект критической инфраструктуры. При этом точное название объекта не упоминается.
Накануне украинские СМИ сообщали, что взрывы были зафиксированы в Миргороде в Полтавской области.
Комментариев Минобороны РФ по данной информации нет.