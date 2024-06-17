Взрыв повредил газопровод в подконтрольной Украине части Херсонской области

О случившемся рассказал глава действующей в этой части региона Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По его словам, на данной территории прогремела серия взрывов, из-за которых повреждения получили газопровод и объект критической инфраструктуры. При этом точное название объекта не упоминается.

Накануне украинские СМИ сообщали, что взрывы были зафиксированы в Миргороде в Полтавской области.

Комментариев Минобороны РФ по данной информации нет.