Угнавший украинский танк Т-64 Лихачев хочет работать лесничим в России

Украинский танкист Максим Лихачев, который пригнал танк на позиции ВС РФ, а позже получил российское гражданство, рассказал, что хочет завести семью и работать лесничим, пишет РИА Новости .

«Новая жизнь, стремление куда-то, семья. Будем иметь семью, детей, все будет хорошо», — ответил он на вопрос о своих планах на будущее.

Лихачев также отметил, что, ему уже поступают предложения о работе. При этом сам он хотел бы связать жизнь с охраной природы и работать лесничим.

Боец сдался российским силам в конце мая на донецком направлении. На российских позициях его уже ждали по предварительной договоренности. Лихачев предположил, что на танке добраться будет быстрее и безопаснее, поэтому он принял решение угнать украинскую боевую машину.

Также Лихачев получил российский паспорт. Он является уроженцем города Сватово в ЛНР.