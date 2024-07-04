Угнавший Т-64 украинский танкист Лихачев получил российский паспорт

Максим Лихачев, который будучи в ВСУ угнал танк Т-64 и перегнал его российским военным, получил паспорт РФ, сообщает РИА Новости .

Военнослужащий сдался в конце весны на донецком направлении. На российской стороне его уже ждали, так как существовала предварительная договоренность. Лихачев предположил, что на танке добраться до позиций РФ будет быстрее и безопаснее, поэтому принял решение угнать украинскую боевую машину.

«Граждане Украины, постоянно проживающие либо проживавшие на территории ЛНР по состоянию на 30 сентября 2022 года, после подписания дополнительного соглашения о вхождении в состав РФ имеют право получить паспорт гражданина РФ. Гражданин Лихачев написал заявление о выдаче паспорта гражданина РФ. Он стал теперь полноправным гражданином РФ», — пояснила начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России «Октябрьский» капитан полиции Татьяна Коваленко.

Для начала Лихачевым была зачитана присяга, а после этого сотрудник миграционного отдела вручил ему паспорт.

Ранее трофейный танк Т-64, на котором сдался боец, поразил позиции ВСУ в районе Часова Яра.