Удары по Одессе повлияли на стоимость морских страховок

Страховки идущих в порты Украины судов подорожали на треть за неделю

Стоимость страховок идущих в порты Украины судов выросла на треть за неделю, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Блумберг.

«Страховое покрытие теперь превысило 1% от стоимости судна. Это превышает показатели прошлой недели, когда оно составляло примерно 0,75%», — сказано в сообщении.

Источники агентства связывают рост цен с атаками по украинским портам, сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что Одесса может остаться без света после удара по городской электростанции.