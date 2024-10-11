В Одессе могут начаться перебои с электричеством
Одесса останется без света после удара по электростанции
Одесса может остаться без света после удара по электростанции, пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
«Пишут об ударе по электроподстанции в окрестностях города и предупреждают о возможных перебоях со светом», — указано в сообщении.
В четверг вечером в Одессе прозвучали взрывы, происшествие подтвердил мэр города Геннадий Труханов.
Ранее в Одессе девушка попыталась повесить флаг России на постамент снятого памятника Екатерине II, ее задержали силовики.