Девушка, попытавшаяся повесить флаг России на постамент снятого памятника Екатерине II в Одессе и задержанная за это, выразила поддержку РФ и президенту Владимиру Путину, сообщает SHOT .

Девушка сообщила полицейским, что является сторонницей России. Она также заявила, что никогда не простит Украине событий, произошедших 2 мая 2014 года в одесском Доме профсоюзов, и нападения на Донбасс.

По словам задержанной, она поддерживает россиян, а также президента Владимира Путина. Женщина призвала всех украинцев перейти на сторону России и свергнуть киевский режим.

Отмечается, что за попытку повесить флаг девушке, которую задержали накануне, грозит до 3 лет лишения свободы.