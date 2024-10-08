В Одессе попытались повесить флаг РФ на месте снятого памятника
В Одессе женщина попыталась повесить флаг России на постамент снятого памятника российской императрице Екатерине II, сообщает «Страна.ua».
«В Одессе на Екатерининской площади женщина пыталась повесить российский флаг на постамент снятого памятника Екатерине II», — говорится в сообщении.
Отмечается, что женщину задержала полиция.
Ранее сообщалось, что украинские солдаты попытались снести памятник Владимиру Ленину, который расположен в центре города Суджа Курской области.