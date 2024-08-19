«Даже мертвого боятся»: украинские оккупанты попытались снести памятник Ленину в Судже

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Украинские солдаты попытались снести памятник Владимиру Ленину, который расположен в центре города Суджа Курской области, пишет Telegram-канал «Суджа Родная».

«Ранее статую Ленина в Судже не свалили, а прострелили голову. Вчера украинские дегенераты пытались снести памятник. Даже мертвого боятся», — говорится в сообщении.

Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором видны повреждения монумента Ленину в Судже, частично находящейся под контролем ВСУ. В частности, у него отломлена часть головы.

На территории самой Украины памятники Ленину массово сносят в рамках программы «декоммунизации». Кроме того, власти активно переименовывают улицы и даже целые города.