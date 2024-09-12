WSJ: выбитые из Курской области ВСУ будут «ударом для Украины»

Как пишет The Wall Street Journal, если украинские подразделения отступят в Курской области, то все планы киевского режима на успех операции окончательно рухнут, сообщает Lenta.ru .

По мнению журналистов издания, после неудач под Курском информационный эффект от вторжения ВСУ в этот регион будет нивелирован. Это станет «ударом для Украины».

В WSJ отметили, что ВС РФ перешли в контрнаступление в курском приграничье в «самый сложный момент для Украины»: Киев находится под давлением своих западных союзников. Они требуют от руководства страны конкретных военных планов.

Накануне стало известно о начале масштабного контрнаступления российских сил в Курской области. От боевиков ВСУ зачищены минимум 9 населенных пунктов, среди которых Комаровка, Вишневка и 10-й Октябрь.