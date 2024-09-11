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По данным на утро среды, российские силы освободили от ВСУ 9 населенных пунктов Курской области, сообщается в Telegram-канале военнослужащих 105-го стрелкового полка НМ ДНР.

Какие именно населенные пункты вернулись под контроль ВС РФ — не сообщается.

Ранее стало известно, что ВСУ потеряли почти 12 тыс. своих военных при попытке вторжения в Курскую область.

Как рассказал командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов, украинских военных под Курск заводили представители иностранных ЧВК.