Минобороны: с начала боев в Курской области ВСУ потеряли 11,8 тыс солдат

ВСУ потеряли более 11,8 тыс. солдат, начиная с 6 августа, когда предприняли попытку вторжения в Курскую область. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Также российские войска уничтожили в Курской области 93 танка, 74 бронетранспортера и 42 БМП ВСУ. Помимо этого, выведены из строя 89 артиллерийский орудий, 24 пусковые установки РСЗО, среди которых пять MLRS и семь HIMARS.

Еще российские войска уничтожили в Курской области две транспортно-заряжающих машины, семь радиолокационных станций для ведения контрбатарейной борьбы, пару РЛС систем ПВО ВСУ. Также были выведены из строя две инженерных машины разграждения и одна установка разминирования УР-77. ВС РФ продолжают ликвидировать украинских солдат на приграничной территории.

Ранее Минобороны сообщало, что российские войска ищут и уничтожают диверсантов ВСУ в Курской области. Они прячутся в лесах региона.