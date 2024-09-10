Российские войска ищут и уничтожают диверсантов ВСУ в Курской области

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Украинские солдаты не прекращают попыток забросить диверсантов на территорию России в Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Российские войска продолжают заниматься разведкой, поиском диверсантов ВСУ в Курской области. Лесные массивы обыскиваются с целью обнаружения и ликвидации украинских ДРГ.

Также ВКС РФ и артиллеристы нанесли удары по 61-й, 22-й механизированным, 152-й егерской, 82-й и 80-й десантно-штурмовым бригадам, 1-й бригаде президента и 1004-й бригаде охраны Украины. Противника атаковали рядом с населенными пунктами Махновка, Новая Сорочина, Борки, Орловка, Кубаткин и другими селами Курской области.

Ранее врио губернатора приграничного региона Алексей Смирнов сообщил, что граждане, чье жилье было повреждено в ходе атаки ВСУ, могут получить финансовую помощь по упрощенной процедуре. Размер компенсации — 150 тыс. рублей.