Смирнов сообщил об упрощении процедуры получения финпомощи курянам из зоны ЧС

В Курской области по решению оперштаба на фоне действующего в регионе режима чрезвычайной ситуации ряд граждан, чье жилье находится в зоне ЧС и подверглось повреждению, имеют право получить выплаты в 150 тысяч рублей в упрощенном формате, об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

«Важно отметить, что в Большесолдатском, Суджанском, Кореневском и Глушковском районах Министерством обороны определены границы территорий, где проведение работы оценочных комиссий на данный момент невозможно. В этих районах, а также в других населенных пунктах, список которых будет утвержден оперативным штабом, принята упрощенная процедура получения финансовой помощи в размере 150 000 рублей», — пояснил Смирнов.

Глава Курской области подчеркнул, что на упрощенную систему выплат пособий могут рассчитывать те граждане, которые попадут в итоговое заключение комиссии, состоящей из представителей муниципалитетов, МЧС и УМВД.

Самостоятельно проверить, попадает ли населенный пункт под упрощенную процедуру на выплаты можно узнать в администрациях районов или в Министерстве социального обеспечения, материнства и детства Курской области. Заявку на получение пособия можно оформить через Госуслуги или в любом офисе МФЦ.