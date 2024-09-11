Алаудинов рассказал о роли иностранных ЧВК в атаке ВСУ на Курскую область

По его словам, эта операция была срежиссирована непосредственно комитетом штабов блока НАТО.

«Заводили бойцов на территорию Курской области представители иностранных ЧВК, и в том числе, я считаю, что среди них были реальные служащие войск НАТО», — отметил он.

Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России. Несмотря на то, что ситуация сложная, она контролируемая и управляемая Россией.

Ранее военнослужащие России начали масштабное контрнаступление в Курской области с целью уничтожения и вытеснения врага с родной земли, за сутки они освободили от присутствия ВСУ более 10 километров территории.