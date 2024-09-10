Российские военные начали масштабное контрнаступление в Курской области

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ВС РФ под Курском начали масштабное контрнаступление и освободили от ВСУ 10 км

Военнослужащие России начали масштабное контрнаступление в Курской области с целью уничтожения и вытеснения врага с родной земли, за сутки они освободили от присутствия ВСУ более 10 километров территории, пишет Telegram-канал Mash .

Вооруженным силам России понадобилось всего 1,5 часа, чтобы освободить Гордеевку. Бойцы 155-й отдельной гвардейской морской пехоты зашли в Гордеевку с четырех сторон, что позволило вытеснить врага.

ВСУ вынужденно отступили с большими потерями. При этом российские военные продолжают масштабное контрнаступление.

Российская армия намерена освободить от ВСУ территории в районах Апанасовки и Мартыновки. Суджанский район продолжают возвращать под контроль ВС РФ.

Ранее сообщалось, что из-за неудачи под Курском ВСУ могут перебросить свои силы в Крым.