Украина бросит резервные бригады на Крым, считает эксперт

Из-за неудач в Курской области ВСУ могут бросить новые силы в сторону Крыма уже в ближайшее время, заявил военный эксперт Василий Дандыкин. По мнению капитана первого ранга в запасе, Киев может бросить в бой 4 резервные бригады, сообщает Инфо24 .

«Четыре полностью укомплектованные бригады могут насчитывать 20-22 тыс. человек. Это достаточно большая сила. Такой группировкой враг заходил в Курскую область. Я думаю, что Киев применит эти бригады на южном участке фронта в направлении Крыма», — сказал Дандыкин.

Вторжение ВСУ под Курск не смогло остановить продвижение российских войск в Донбассе, поэтому Киев может попытаться атаковать на крымском направлении, полагает эксперт. Он также отметил, что таким образом украинцы хотят помешать ВС РФ окончить освобождение Донецкой Народной Республики.

По словам Дандыкина, на крымском направлении украинские силы могут применить авиацию и ракеты, однако даже при таком сценарии российские подразделения разгромят противника. Эксперт спрогнозировал очередное уничтожение резервов ВСУ и «битье техники, орудий и всего остального».