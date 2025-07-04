Администрация Мелитополя предупредила о возможных атаках на энергообъекты

сегодня в 23:23

В Мелитополе Запорожской области зафиксированы перепады напряжения, связанные с попытками украинских военных нанести удары по объектам энергосистемы, сообщили в пресс-службе администрации российского города.

ПВО России отражает массированную атаку вражеских БПЛА на энергетические объекты Запорожской области.

Местные власти предупреждают о возможных временных отключениях электроэнергии и водоснабжения.

Администрация Мелитополя рекомендует жителям заранее зарядить мобильные устройства и пауэрбанки, а также создать необходимый запас питьевой воды.

Специалисты энергетических компаний предпринимают все возможные меры для стабилизации ситуации, однако в ближайшие часы возможны дополнительные перебои в работе коммунальных служб.