Администрация Мелитополя предупредила о возможных атаках на энергообъекты
ВСУ атакуют энергообъекты: в Запорожской области
В Мелитополе Запорожской области зафиксированы перепады напряжения, связанные с попытками украинских военных нанести удары по объектам энергосистемы, сообщили в пресс-службе администрации российского города.
ПВО России отражает массированную атаку вражеских БПЛА на энергетические объекты Запорожской области.
Местные власти предупреждают о возможных временных отключениях электроэнергии и водоснабжения.
Администрация Мелитополя рекомендует жителям заранее зарядить мобильные устройства и пауэрбанки, а также создать необходимый запас питьевой воды.
Специалисты энергетических компаний предпринимают все возможные меры для стабилизации ситуации, однако в ближайшие часы возможны дополнительные перебои в работе коммунальных служб.