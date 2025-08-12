Участники митинга в поддержку Гуцул требуют разрешить навестить ее в тюрьме

Участники протеста в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул выступили с требованием. Они хотят навестить ее, а также активистку блока оппозиционных партий «Победа» Светлану Попан. С таким заявлением выступил депутат парламента Вадим Фотеску, сообщает ТАСС .

Он заявил, что участники протеста хотели навестить женщин в СИЗО, но им отказали. Такую ситуацию Фотеску считает произволом. По его словам, люди должны знать, в каких условиях содержатся Гуцул и Попан. Многие наслышаны о нечеловеческих условиях в тюрьме № 13.

«Требуем, чтобы нас впустили. Все юридическое сообщество понимает, что приговор в отношении Евгении Гуцул и Светланы Попан политический и не имеет законных оснований. Был только приказ — осудить», — Фотеску.

Уже несколько дней активисты протестуют у здания СИЗО и требуют отпустить политических заключенных, а также отставки президента Майи Санду и правящей Партии действия и солидарности.

5 августа Гуцул предъявили обвинение в нарушениях при финансировании партии «Шор». Она категорически не признает вину и называет дело исключительно политическим. Она уверена, что уголовное дело сфабриковано правительством Молдавии. Гуцул критиковала политику нынешней власти, а Санду отказалась подписывать указ об утверждении оппозиционерки членом правительства, хотя это было правильно по закону.

Парламент Гагаузии предупредил, что после того, как суд вынес приговор Гуцул, возможна дестабилизация обстановки в регионе. Всю ответственность за происходящее руководство Гагаузской автономии возложило на Молдавию.