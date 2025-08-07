Гагаузия обвиняет власти Молдавии в дестабилизации ситуации после суда над Гуцул

сегодня в 22:19

Парламент Гагаузии предупредил, что после того, как суд вынес приговор главе автономии Евгении Гуцул, возможна дестабилизация обстановки в регионе. Всю ответственность за происходящее руководство Гагаузской автономии возложило на Молдавию, пишет ТАСС .

В совместном заявлении Исполнительного комитета и Народного собрания Гагаузии говорится, что центральные власти Молдовы избрали репрессивные методы вместо конструктивного диалога. По мнению гагаузских властей, Кишинев использует подавление инакомыслия как стратегию в контексте предстоящих парламентских выборов.

«Всю ответственность за дестабилизацию ситуации в Гагаузии и эскалацию конфликта между Комратом и Кишиневом возлагаем исключительно на центральные власти Республики Молдова», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Гагаузия отказывается признавать судебное решение по делу Гуцул. На фоне происходящего местные власти готовы организовать масштабные протесты в регионе.