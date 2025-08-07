Гагаузия обвиняет власти Молдавии в дестабилизации ситуации после суда над Гуцул

Власти Гагаузии допустили возможное обострение ситуации после приговора Гуцул
Политика

Парламент Гагаузии предупредил, что после того, как суд вынес приговор главе автономии Евгении Гуцул, возможна дестабилизация обстановки в регионе. Всю ответственность за происходящее руководство Гагаузской автономии возложило на Молдавию, пишет ТАСС.

В совместном заявлении Исполнительного комитета и Народного собрания Гагаузии говорится, что центральные власти Молдовы избрали репрессивные методы вместо конструктивного диалога. По мнению гагаузских властей, Кишинев использует подавление инакомыслия как стратегию в контексте предстоящих парламентских выборов.

«Всю ответственность за дестабилизацию ситуации в Гагаузии и эскалацию конфликта между Комратом и Кишиневом возлагаем исключительно на центральные власти Республики Молдова», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Гагаузия отказывается признавать судебное решение по делу Гуцул. На фоне происходящего местные власти готовы организовать масштабные протесты в регионе.