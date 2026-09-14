Свыше 220 тыс школьников Подмосковья почтили память жертв фашизма

Более 220 тыс. школьников и студентов Московской области приняли участие в мероприятиях к Международному дню памяти жертв фашизма, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Международный день памяти жертв фашизма ежегодно отмечают во второе воскресенье сентября. Более 220 тыс. обучающихся Подмосковья приняли участие в посвященных ему мероприятиях.

В творческой мастерской «Окно мира» младшие школьники сделали из картона окна с рисунками на тему «Мой мирный день» и написали, что для них значит мир. Работы ребят из разных регионов страны объединили в выставку в виде «улицы».

Участники исследовательской мастерской «Лента времени: лица трагедии» изучили свидетельства о преступлениях фашистских захватчиков против мирного населения в 1933–1945 годах и подготовили информационные карточки о выбранных событиях. Школьники и студенты также собрали для интерактивной «Карты милосердия» истории людей, которые во время войны спасали детей, помогали соотечественникам, работали учителями и медсестрами. Готовые карты передали в музеи образовательных организаций.

На экскурсии «По следам фронтовых историй» обучающиеся познакомились с архивными документами о Великой Отечественной войне и жизнью людей того времени.

Всероссийский проект «Навигаторы детства» реализует Росдетцентр | РДЦ при поддержке министерства просвещения Российской Федерации.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.