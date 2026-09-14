Компания Getmobit из Дубны вывела на рынок российские блоки питания

Компания Getmobit, резидент ОЭЗ «Дубна», начала выводить на рынок блоки питания собственной разработки. Предприятие предлагает настольные модели с внешним источником питания и устройства для монтажа в щитовое оборудование.

Блоки питания можно адаптировать под технические требования конкретных изделий. Кастомизацию выполняют в рамках контрактного производства на заводе Getmobit.

«Высокая экспертиза инженерной команды Getmobit и собственная производственная база в ОЭЗ „Дубна“, которая регулярно проходит внешние технические аудиты, позволяют контролировать качество разработки и производства и решать задачи интеграции наших продуктов в проекты заказчиков», — отметил технический директор департамента аппаратных платформ и производства Getmobit Алексей Дударев.

Российские блоки питания повышают уровень локализации изделий, в которых применяются. Эти баллы учитывают при включении электроники в реестр российской промышленной продукции, а товары из реестра могут участвовать в закупках для госкомпаний.

Компания Getmobit стала резидентом ОЭЗ «Дубна» в 2017 году и инвестировала в проект 1,7 млрд рублей. Предприятие развивает экосистему программных и аппаратных продуктов для радиоэлектронной промышленности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что молодые специалисты приезжают работать в особую экономическую зону «Дубна» и реализуются там.

«Я бы хотел еще подчеркнуть самореализацию молодых талантливых людей, которые приезжают работать в экономические зоны — и в Дубну, и в каждый, любой город. Эти специалисты обеспечивают себя интересной компетенцией, работой, могут себя реализовать и получать за это достойное вознаграждение», — сказал Воробьев.