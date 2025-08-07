Гагаузия отказывается признавать приговор суда Кишинева в отношении Гуцул

Народное собрание Гагаузии выступило с официальным заявлением в поддержку главы региона Евгении Гуцул. В принятой резолюции депутаты автономии отказались признать судебное решение против главы региона и потребовали ее освобождения, пишет ТАСС .

В законодательном органе автономии говорится, что парламент подтверждает законность полномочий Евгении Александровны Гуцул в качестве башкана Гагаузии. Парламентарии совместно с Исполнительным комитетом настаивают на немедленном освобождении Гуцул из-под стражи или отмене ограничительных мер против нее.

Документ, опубликованный на официальном сайте Народного собрания, демонстрирует единую позицию властей автономии в отношении своего лидера. Законодательный орган Гагаузской автономии выступил против решения суда в отношении своего руководителя.

По мнению депутатов, вынесенный Евгении Гуцул приговор является частью плана по упразднению автономного статуса региона. Парламентарии отказались признавать законность судебного вердикта, считая его политически мотивированным.

Ранее сообщалось, что Россия настояла на том, чтобы Совет безопасности ООН рассмотрел ситуацию вокруг главы Гагаузии Евгении Гуцул, которую приговорили к лишению свободы сроком на семь лет. Заседание по делу пройдет в закрытом формате.