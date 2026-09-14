Период оплаты августовских счетов за ЖКУ завершается 15 сентября
Уезжали летом в отпуск, командировку или на дачу, а в квартире никто не жил более пяти дней подряд? В этом случае можно сделать перерасчет по услугам «Обращение с ТКО», «Холодное водоснабжение», «Горячее водоснабжение», «Водоотведение», сообщает пресс-служба МосОблЕИРЦ.
Обратиться за перерасчетом можно онлайн, через личный кабинет или мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн».
По услугам водоснабжения и водоотведения перерасчет производится при условии, что в квартире отсутствует индивидуальный прибор учета и нет технической возможности его установки.
Как подать заявление на перерасчет
В личном кабинете на сайте или в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» откройте раздел «Отправить обращение» → «Расчеты и начисления», выберите нужную услугу и приложите скан или фотографию документа, подтверждающего период отсутствия.
Заявление принимается заранее или не позднее 30 дней после возвращения
Уточнить полный перечень документов и получить консультацию по оформлению обращения можно в личном кабинете расчетного центра.
Способы оплаты счетов:
• бот МосОблЕИРЦ в приложении МАХ
• личный кабинет и кнопка моментальной оплаты на сайте мособлеирц.рф
• приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн»
• терминалы в офисах расчетного центра
• электронная почта — перейти к оплате можно из письма о доставке счета.