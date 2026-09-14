Росгвардейцы провели урок безопасности для школьников Волоколамска

Сотрудники Волоколамского отдела вневедомственной охраны 12 сентября провели урок мужества для учеников Спасской школы и рассказали о противодействии терроризму, сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области.

Сотрудники Волоколамского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области 12 сентября провели урок мужества для учащихся МОУ «Спасская СОШ». Встречу посвятили противодействию терроризму и обеспечению безопасности.

Росгвардейцы объяснили школьникам правила поведения при угрозе террористического характера. Детям рассказали, как действовать при обнаружении подозрительных или бесхозных предметов, и напомнили, что о таких находках необходимо сразу сообщать сотрудникам правоохранительных органов.

Представители ведомства также рассказали о задачах вневедомственной охраны, ее роли в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан. Школьникам объяснили порядок взаимодействия правоохранительных подразделений при угрозах и чрезвычайных ситуациях, после чего они задали вопросы о безопасном поведении в школе и повседневной жизни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что правоохранительный блок Подмосковья занимается всем, что связано с предупреждением, антитеррористической защитой объектов на территории региона.

«Вместе с тем каждый из нас, еще раз это повторяю, делаю это регулярно, должен четко понимать, насколько важное и сложное время сегодня мы переживаем, и все задачи, которые перед нами стоят, должны выполняться своевременно, качественно и профессионально», — сказал Воробьев.