Ефимов: в Молжаниновском районе построили детсад с бассейном

В Молжаниновском районе Северного административного округа введен в эксплуатацию новый детский сад «Аврора», который примет 275 детей, сказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Фото - © Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Объект расположен по адресу: Ленинградское ш., д. 228, строение 2, в составе жилого комплекса «1-й Ленинградский».

«На севере столицы построен трехэтажный детский сад, рассчитанный на 11 групп, общей площадью почти 4,7 тыс. кв. м. Здесь для детей создана полноценная развивающая среда: оборудованы комфортные групповые ячейки, многофункциональные залы для музыкальных и физкультурных занятий, а также бассейн и кабинет для развивающих занятий. В здании обустроены медицинский блок и пищеблок полного технологического цикла. Детский сад стал частью системы образования города и уже принял первых воспитанников», — передает слова Ефимова пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

За счет композиционных и колористических решений объект гармонично вписывается в городскую среду. Внешние стены здания детского сада выдержаны в натуральной и спокойной цветовой гамме.

В столичном Департаменте градостроительной политики добавили, что особое внимание уделено благоустройству территории детского сада — для каждой возрастной группы оборудовали собственные игровые площадки с теневыми навесами, защищающими от солнца и дождя, а по периметру высажены кустарники, создающие уютную атмосферу.

По поручению мэра Москвы в городе уделяется особое внимание возведению новых дошкольных учреждений.

Застройщиком объекта выступила группа компаний ФСК.

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