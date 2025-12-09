У Зеленского несколько дней: Трамп хочет завершить конфликт к Рождеству

сегодня в 21:22

Американский президент Дональд Трамп рассчитывает заключить соглашение об урегулировании украинского конфликта «до Рождества», об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Financial Times.

Осведомленные источники сообщают, что Трамп стремится к скорейшему разрешению ситуации.

«Посланники Дональда Трампа дали (президенту Украины — ред.) Владимиру Зеленскому несколько дней, чтобы ответить на предложенную мирную сделку», — говорится в сообщении газеты.

Также, по данным зарубежных СМИ, Зеленский проинформировал европейских лидеров о давлении, которое оказывали на него специальный посланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, настаивая на оперативном принятии решения.

Ранее сообщалось, что Трамп хотел завершить украинский конфликт ко Дню благодарения, который отмечается в США 27 ноября, но не получилось.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.