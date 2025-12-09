У Зеленского несколько дней: Трамп хочет завершить конфликт к Рождеству

Трамп хочет завершить украинский конфликт к Рождеству
Политика

Американский президент Дональд Трамп рассчитывает заключить соглашение об урегулировании украинского конфликта «до Рождества», об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Financial Times.

Осведомленные источники сообщают, что Трамп стремится к скорейшему разрешению ситуации.

«Посланники Дональда Трампа дали (президенту Украины — ред.) Владимиру Зеленскому несколько дней, чтобы ответить на предложенную мирную сделку», — говорится в сообщении газеты.

Также, по данным зарубежных СМИ, Зеленский проинформировал европейских лидеров о давлении, которое оказывали на него специальный посланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, настаивая на оперативном принятии решения.

Ранее сообщалось, что Трамп хотел завершить украинский конфликт ко Дню благодарения, который отмечается в США 27 ноября, но не получилось.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.