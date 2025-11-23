сегодня в 14:08

Трамп стремится добиться мира на Украине до Дня благодарения

Стремление американского лидера Дональда Трампа получить согласие Киева на мирные инициативы по украинскому вопросу к 27 ноября имеет под собой веские основания. Мотив главы американской администрации кроется в совпадении этой даты с Днем благодарения — одним из ключевых государственных праздников США, сообщает ТАСС со ссылкой на Bild.

Для президента США продвижение в разрешении украинского кризиса к этой дате обретет особое значение, так как этот праздник является символом единства и преодоления разногласий.

По замыслу Трампа, именно к этому семейному торжеству на международной арене воцарится мир — своего рода «День благодарения за мир».

Ранее Трамп выразил мнение, что Украина должна утвердить предложенный Вашингтоном план по выходу из кризиса не позднее 27 ноября, назвав этот день «весьма подходящим моментом».

Позднее секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров допустил, что президент Украины Владимир Зеленский может согласиться уступить часть территорий России ради мира.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.