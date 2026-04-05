Власти Венгрии хотят оставить без суверенитета разными способами. Среди них лишение возможности приобретать дешевые качественные ресурсы, рассказала ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о найденной взрывчатке рядом с газопроводом.

В политическом плане от Венгрии требуют принимать разные решения, отметила дипломат.

На прошлые попытки страна давала отпор. После этого против Венгрии начали использовать силовые сценарии. Их опробовали на газопроводах «Северные потоки», добавила Захарова.

Ранее сербский президент Александр Вучич поговорил с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Была найдена взрывчатка рядом с трубопроводом между странами. По нему шел газ из РФ.

