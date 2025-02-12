У России может появиться новая военно-морская база в Африке

сегодня в 14:03

Россия «обо всем» договорилась касательно своей военной базы в Судане

Россия «обо всем» договорилась с Суданом, обсуждая возведение своей военно-морской базы в республике, заявил глава МИД страны Али Юсеф Шариф. Об этом суданский министр рассказал на брифинге после переговоров с руководителем МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщает РИА Новости .

Шариф подчеркнул, что Москва и Хартум «достигли взаимопонимания» по вопросу постройки военной базы.

«Поэтому вопрос достаточно простой. Мне нечего добавить. Мы согласились и договорились обо всем», — сказал министр иностранных дел Судана.

Ранее новые власти Сирии заявили, что они сохранят российские военные базы на своей территории до тех пор, пока это будет «соответствовать интересам» Дамаска.