Сирия сохранит военные базы России, пока это будет соответствовать ее интересам

Министерство обороны Сирии озвучило условия для сохранения российских военных баз на своей территории. Министр обороны Сирии Мурах Абу Касра в интервью The Washington Post заявил, что Россия сможет сохранить свои базы в Тартусе и Хмеймиме до тех пор, пока ее «требования остаются актуальными для сирийских интересов», сообщает «Царьград» .

По словам министра, российская позиция по новому руководству Сирии улучшилась после падения режима Башара Асада. Он добавил, что в политике «нет вечных врагов».

Недавно в Сирию прибыла российская делегация во главе с Михаилом Богдановым, который является специальным представителем президента России по Ближнему Востоку. Новое сирийское руководство, представлявшееся Ахмедом Шараа, ранее было связано с исламистами.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы, касающиеся территориальной целостности Сирии и послекризисного восстановления страны. Также была достигнута договоренность о продолжении двусторонних контактов для укрепления отношений между Москвой и Дамаском.

Ключевым остается вопрос сохранения российских военных баз. Богданов сообщил, что штаб-квартиры продолжают функционировать, и обсуждение изменений в инвестиционном соглашении по управлению портом Тартус ведется. Несмотря на требования новых властей выдать Башара Асада, Россия сохраняет свою позицию. Шараа, касаясь стратегического сотрудничества, подчеркнул важность присутствия России в Сирии.

«Все сирийское вооружение российского производства, многие электростанции управляются с помощью российских специалистов. Мы не хотим, чтобы Россия покинула Сирию, как того желают некоторые», — заявил он.

Хотя внимание Москвы в данный момент сосредоточено на Украине, сирийская ситуация по-прежнему важна. Генштаб ВС РФ перебросил войска на авибазу Хмеймим, однако полного ухода из Сирии пока не планируется.