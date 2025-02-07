Сирия назвала условия для сохранения российских баз на своей территории
Министерство обороны Сирии озвучило условия для сохранения российских военных баз на своей территории. Министр обороны Сирии Мурах Абу Касра в интервью The Washington Post заявил, что Россия сможет сохранить свои базы в Тартусе и Хмеймиме до тех пор, пока ее «требования остаются актуальными для сирийских интересов», сообщает «Царьград».
По словам министра, российская позиция по новому руководству Сирии улучшилась после падения режима Башара Асада. Он добавил, что в политике «нет вечных врагов».
Недавно в Сирию прибыла российская делегация во главе с Михаилом Богдановым, который является специальным представителем президента России по Ближнему Востоку. Новое сирийское руководство, представлявшееся Ахмедом Шараа, ранее было связано с исламистами.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы, касающиеся территориальной целостности Сирии и послекризисного восстановления страны. Также была достигнута договоренность о продолжении двусторонних контактов для укрепления отношений между Москвой и Дамаском.
Ключевым остается вопрос сохранения российских военных баз. Богданов сообщил, что штаб-квартиры продолжают функционировать, и обсуждение изменений в инвестиционном соглашении по управлению портом Тартус ведется. Несмотря на требования новых властей выдать Башара Асада, Россия сохраняет свою позицию. Шараа, касаясь стратегического сотрудничества, подчеркнул важность присутствия России в Сирии.
«Все сирийское вооружение российского производства, многие электростанции управляются с помощью российских специалистов. Мы не хотим, чтобы Россия покинула Сирию, как того желают некоторые», — заявил он.
Хотя внимание Москвы в данный момент сосредоточено на Украине, сирийская ситуация по-прежнему важна. Генштаб ВС РФ перебросил войска на авибазу Хмеймим, однако полного ухода из Сирии пока не планируется.