У пришедших на прямую линию Путина изъяли квашеную капусту и мандарины

У посетителей прямой линии президента РФ Владимира Путина на входе в Гостиный двор отбирают запрещенные к проносу предметы, среди них квашеная капуста, энергетики и мандарины, сообщает РИА Новости .

Путин проведет совмещенную прямую линию и большую пресс-конференцию в пятницу. Она начнется в эфире в 12:00.

Изъятую еду, напитки и другие предметы складывают в специальные контейнеры около рамок металлоискателей. Там уже лежат спреи, капли для носа, шоколадные батончики. После прямой линии участники смогут забрать вещи.

В перечень запрещенных входят также: портативные зарядные устройства, вейпы, взрывчатые вещества, огнеопасные изделия, баннеры, флаги и древки для них, лазерные указки, фонари и беспилотники — как летающие, так и передвигающиеся по земле, воде и под водой.

Федеральные телеканалы закладывают на мероприятие с президентом 3 часа. От россиян поступило свыше 2 млн вопросов. Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, самая популярная тема — соцполитика (20% обращений).

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.