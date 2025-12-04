Путин проведет совмещенную прямую линию и большую пресс-конференцию 19 декабря

Совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится в этом году 19 декабря, сообщает пресс-служба Кремля.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» начнется в эфире в 12:00. Во время нее российский лидер подведет итоги, ответит на вопросы граждан и представителей СМИ.

Вопросы начнут принимать 4 декабря с 15 часов по Москве, их можно направить вплоть до окончания программы 19 декабря.

Задать вопрос президенту можно через сайт, в СМС- или ММС-сообщении на номер 0-40-40 и по телефону 8 (800) 200-40-40, в специальном мобильном приложении. Текстовые и видеовопросы Путину будут принимать через соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», чат-бот в мессенджере MAX.

В прошлом году программа шла 4 часа 27 минут. Глава государства успел ответить на более чем 60 вопросов, 33 из которых озвучили журналисты, блогеры и модераторы, а почти 30 — россияне.

