«У нас разные были Викторы Федоровичи»: Зеленский подколол Януковича

Зеленский со словами про «разных Викторов Федоровичей» пошутил над Януковичем

Украинский президент Владимир Зеленский шутливо вспомнил экс-главу страны Виктора Януковича во время встречи с властями и главами общим Закарпатья. На фразу из зала про «Виктора Федоровича» он сказал, что «у нас разные были Викторы Федоровичи, лучше пускай такие будут», после чего собравшиеся засмеялись.

Видео выступления Зеленского появилось в его Telegram-канале. В посте он поблагодарил власти Закарпатья за помощь ВСУ и релоцированному бизнесу.

По словам Зеленского, в беседе с местным руководством обсуждалась работа над внутренним «планом усиления». Отдельное внимание было уделено гарантиям безопасности Украины со стороны партнеров, интеграции в НАТО и Евросоюз, а также связи венгерской общины Закарпатья с Венгрией.

Ранее Зеленский внезапно признал победу России, говоря о ситуации в Грузии.