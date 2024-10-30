Зеленский: мы должны признать, что в Грузии победила Россия

Украинский президент Владимир Зеленский выразил мнение, что «в Грузии на сегодня победила Россия». По мнению политика, в стране установилось правительство, которое решило не конфликтовать с РФ, сообщает MK.Ru .

«Мы должны признать, что в Грузии на сегодня победила Россия», — сказал Зеленский.

По словам главы Украины, грузинское правительство решило налаживать связи с Россией, а не с Евросоюзом. Зеленский считает, что Молдова «идет в том же направлении», а западные страны рискуют утратить влияние на республику через 1-2 года.

Между тем президент Украины обвинил США в том, что Белый дом передал журналистам данные о содержании секретного пункта «плана победы», в котором Киев просил поставить ему дальнобойные ракеты Tomahawk.