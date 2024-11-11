У БРИКС появилась новая страна-партнер

Белоруссия официально стала страной-партнером БРИКС
Политика

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Белоруссия официально стала страной-партнером БРИКС, сообщается на сайте МИД страны. Этот статус в том числе предусматривает участие на постоянной основе в специальных сессиях саммитов и встреч глав дипломатий объединения.

5 ноября белорусский президент Александр Лукашенко подписал письмо, адресованное президенту РФ Владимиру Путину, в котором говорилось о готовности Минска стать партнером БРИКС. Документ лично передал глава МИД Белорусии Максим Рыженков российскому послу Борису Грызлову.

По итогам саммита БРИКС в Казани статус страны-партнера получили 13 стран. Среди них — Турция, Казахстан, Таиланд, Куба, Индонезия и другие.

Казанский саммит БРИКС проходил с 22 по 24 октября.