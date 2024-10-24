Член НАТО и дюжина игроков: кто получил статус страны-партнера БРИКС

Государствами-партнерами БРИКС стали 13 стран. В их числе — член НАТО Турция, Индонезия, Белоруссия, Казахстан и другие.

Страны получили соответствующий статус на саммите БРИКС в Казани. Государствами-партнерами объединения также заявлены Вьетнам, Таиланд, Куба, Малайзия, Уганда, Узбекистан, Нигерия, Алжир и Боливия, сообщает радио Sputnik Казахстан.

В ходе саммита в столице Татарстана мировые лидеры проводили переговоры, обсуждали перспективы развития и международную обстановку. На мероприятии лично присутствовали президент России Владимир Путин, глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган, генсекретарь ООН Антониу Гуттериш и другие политики первой величины.

Казахстан получил статус страны-партнера БРИКС, а его власти ранее утверждали, что с интересом наблюдают за развитием объединения и согласны с позицией лидеров-основателей блока. Однако сама Астана пока не намерена становиться членом БРИКС.