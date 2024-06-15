У Байдена и Трампа отберут конспекты выступлений перед дебатами

CNN: Байдену и Трампу не разрешат взять на дебаты конспекты выступлений

Действующий американский президент Джо Байден и экс-глава государства Дональд Трамп смогут взять с собой на дебаты лишь ручку, бумагу и бутылку воды. При этом заранее написанные тексты выступлений у кандидатов в президенты США отберут перед началом мероприятия, передает ТАСС .

Как сообщает американская телекомпания CNN, поединок между конкурентами состоится 27 июня в городе Атланта (штат Джорджия). Ожидается, что встреча продлится 1,5 часа с двумя рекламными паузами.

Дебаты пройдут на съемочной площадке без зрителей. При этом во время выступления одного из политиков микрофон его оппонента будет отключен.

На протяжении дебатов Байдену и Трампу будет запрещено взаимодействовать с сотрудниками своих предвыборных штабов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва будет работать с любым президентом США. При этот он отметил, что Байден является политиком старой школы и более предсказуем с точки зрения взаимодействия двух стран.