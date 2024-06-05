Российский лидер Владимир Путин во время встречи с журналистами мировых информагентств в Лахта-центре в Санкт-Петербурге сказал о том, что американский президент Джо Байден является политиком старой школы, сообщает пресс-служба Кремля.

Также Путин добавил, что Байден является предсказуемым, с точки зрения взаимодействия России с США.

Относительно экс-президента Дональда Трампа, которого даже обвиняли в сторону шпионажа в пользу России, Путин отметил, что тот, будучи главой государства, начал выходить из международных договоров с РФ, а также вводить массированные антироссийские санкции.

Кроме того, он вывел США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

В целом России все равно, кто победит на предстоящих выборах в США, поскольку американский курс не изменится, и никаких серьезных изменений не произойдет, сказал Путин.

Москва будет работать с любым президентом США, заключил президент России.