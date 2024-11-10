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Сын победившего на выборах американского президента Дональда Трампа опубликовал в соцсетях видеоролик, в котором высмеял украинского лидера Владимира Зеленского, сообщает РИА Новости .

На кадрах видно, как снимок встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского фокусируется на украинском президенте и становится черно-белым. Затем на голову главы киевского режима начинаются сыпаться доллары.

«Тебе осталось 38 дней до того, как ты лишишься своего пособия», — подписал видео Дональд Трамп-младший в Instagram *.

Ранее экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что победивший на выборах президента США Дональд Трамп понимает, что Россия одержала победу в конфликте на Украине. Он подчеркнул, что республиканцу важно учитывать позицию России.

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