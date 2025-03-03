Туск заявил о разделении мнений в ЕС по поводу активов России
Туск: использование российских активов угрожает евро
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Использование замороженных российских активов угрожает евро, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает ТАСС.
Страны, участвовавшие в саммите в Лондоне, не пришли к пониманию по вопросу использования замороженных российских активов для финансирования Украины.
«Некоторые очень опасаются каких-либо последствий — для евро, банковской системы. Не везде виден энтузиазм по поводу этой идеи», — сказал Туск.
Ранее польский премьер назвал"хаосом» настроения у лидеров Евросоюза, после скандальной встречи Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.