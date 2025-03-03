Туск рассказал о хаосе в ЕС после спора Трампа и Зеленского

Туск: в ЕС хаос после неприглядного зрелища в Вашингтоне

После неприглядного зрелища в Вашингтоне в ЕС царит хаос, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, пишет «КоммерсантЪ» .

«Ни у кого нет плана действий, и это ощущение хаоса, импровизированного подхода… иногда вызывает эмоции, подобные тем, что мы наблюдали в том неприглядном зрелище в Вашингтоне», — сказал Дональд Туск.

Польский премьер считает, что Европе необходимо объединиться для последующих переговоров с США.

По словам премьера Польши, странам-союзникам нужно «спокойно предложить системную, общую» позицию для формирования будущих переговоров. Он также выразил надежду, что единство европейских стран произведет впечатление на Дональда Трампа.

У стран Европы сейчас нет единой позиции по поводу замороженных активов России, добавил Туск.